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Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака ракетами по штабу ЧФ РФ в Севастополе, обстрел Кременчуга и Херсона: 577-й день войны

Ключевые события
00:48
Зачем Украина охотится за системами ПВО в Крыму — объяснение
00:23
В результате атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек
00:21
РФ хочет увеличить расходы на оборону в 2024 году
Атака ракетами по штабу ЧФ РФ в Севастополе, обстрел Кременчуга и Херсона: 577-й день войны
23 сентября, 0:48

Зачем Украина охотится за системами ПВО в Крыму — объяснение

Благодаря атакам по российским системам ПВО во временно оккупированном Крыму Украина достигает сразу трех целей. Среди них — пробелы в противовоздушной обороне, истощение запасов ракет и неспособность РФ к военной защите.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он обратил внимание, что системы ПВО — это очень дорогое оборудование. На производство этой техники необходимо много времени.

23 сентября, 0:23

В результате атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек

В результате ракетной атаки по Кременчугу погиб один человек, еще пострадал 31 человек, среди них трое детей. Около 16 людей госпитализировали в больницу.

В результате обстрела в Кременчуге повреждены окружающие здания. Завтра, 23 сентября, в городе будет работать профильная комиссия, которая обследует объекты и зафиксирует все повреждения.

— Люди, чье имущество пострадало, получат компенсации. Финансирование обеспечим из областного и местного бюджетов, — отмечают в Полтавской ОВА.

23 сентября, 0:21

РФ хочет увеличить расходы на оборону в 2024 году

РФ планирует значительно увеличить расходы на оборону в следующем году, поскольку российское вторжение в Украину продолжает перестраивать экономику страны и менять приоритеты финансирования.

В соответствии с проектом бюджета, расходы на оборону России составят 6% валового внутреннего продукта страны в 2024 году по сравнению с 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.

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Фото: Depositphotos

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