Атака ракетами по штабу ЧФ РФ в Севастополе, обстрел Кременчуга и Херсона: 577-й день войны

23 сентября, 0:48

Зачем Украина охотится за системами ПВО в Крыму — объяснение

Благодаря атакам по российским системам ПВО во временно оккупированном Крыму Украина достигает сразу трех целей. Среди них — пробелы в противовоздушной обороне, истощение запасов ракет и неспособность РФ к военной защите.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он обратил внимание, что системы ПВО — это очень дорогое оборудование. На производство этой техники необходимо много времени.