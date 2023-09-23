Атака ракетами по штабу ЧФ РФ в Севастополе, обстрел Кременчуга и Херсона: 577-й день войны
Зачем Украина охотится за системами ПВО в Крыму — объяснение
Благодаря атакам по российским системам ПВО во временно оккупированном Крыму Украина достигает сразу трех целей. Среди них — пробелы в противовоздушной обороне, истощение запасов ракет и неспособность РФ к военной защите.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он обратил внимание, что системы ПВО — это очень дорогое оборудование. На производство этой техники необходимо много времени.
В результате атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек
В результате ракетной атаки по Кременчугу погиб один человек, еще пострадал 31 человек, среди них трое детей. Около 16 людей госпитализировали в больницу.
В результате обстрела в Кременчуге повреждены окружающие здания. Завтра, 23 сентября, в городе будет работать профильная комиссия, которая обследует объекты и зафиксирует все повреждения.
— Люди, чье имущество пострадало, получат компенсации. Финансирование обеспечим из областного и местного бюджетов, — отмечают в Полтавской ОВА.
РФ хочет увеличить расходы на оборону в 2024 году
РФ планирует значительно увеличить расходы на оборону в следующем году, поскольку российское вторжение в Украину продолжает перестраивать экономику страны и менять приоритеты финансирования.
В соответствии с проектом бюджета, расходы на оборону России составят 6% валового внутреннего продукта страны в 2024 году по сравнению с 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.
Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.Оксана Ясницька