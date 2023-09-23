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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Дніпропетровщину вночі атакували Shahed: у Дніпрі є пошкодження через падіння уламків

вибух дим
Фото: Getty Images

Вночі 23 вересня Сили оборони в небі над Дніпропетровщиною збили 12 ворожих дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, уламки дронів пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор. Загорілася суха трава. Полум’я загасили.

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Постраждалих людей, на щастя, немає.

Крім того, ворог не припиняється терор Нікопольщини. Так, на Марганець росіяни скинули боєприпас із безпілотника. По Червоногригорівській громаді окупанти вгатили з важкої артилерії. Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили.

Пошкоджень зазнав і газогін. Постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Дніпро
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