В Севастополе утром снова взрывы: поднимается густой белый дым
Сегодня с самого утра в оккупированном Севастополе снова раздаются взрывы — предварительно, есть прилет в районе Инкерман.
Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на очевидцев.
В районе Инкерман находится нефтебаза Черноморского флота РФ.
Местные говорят, что видели ракету, которая пролетела на высоте всего 30 метров.
Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что сработала российская ПВО и обломки ракеты упали возле причала в районе Сухой балки. Там, кстати, находится арсенал российского флота.
Впоследствии сообщили, что нефтебаза оккупантов не повреждена.
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение.
Фото: ASTRA
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