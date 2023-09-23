В Севастополе утром снова взрывы: поднимается густой белый дым

Сегодня с самого утра в оккупированном Севастополе снова раздаются взрывы — предварительно, есть прилет в районе Инкерман.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на очевидцев.

В районе Инкерман находится нефтебаза Черноморского флота РФ.

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Местные говорят, что видели ракету, которая пролетела на высоте всего 30 метров.

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что сработала российская ПВО и обломки ракеты упали возле причала в районе Сухой балки. Там, кстати, находится арсенал российского флота.

Впоследствии сообщили, что нефтебаза оккупантов не повреждена.

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение.

Фото: ASTRA

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