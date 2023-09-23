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У Севастополі зранку знову вибухи: здіймається густий білий дим
Сьогодні із самого ранку в окупованому Севастополі знову лунають вибухи – попередньо, є приліт у районі Інкерман.
Про це повідомляє Telegram-канал Крымский ветер із посиланням на очевидців.
У районі Інкерман розташована нафтобаза Чорноморського флоту РФ.
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Місцеві кажуть, що бачили ракету, яка пролетіла на висоті всього 30 метрів.
Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що спрацювала російська ППО й уламки ракети впали біля причалу в районі Сухої балки. Там, до речі, розміщено арсенал російського флоту.
Згодом повідомили, що нафтобаза окупантів не ушкоджена.
Морський пасажирський транспорт у Севастополі призупинив рух.
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Фото: ASTRA
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