У Севастополі зранку знову вибухи: здіймається густий білий дим

Сьогодні із самого ранку в окупованому Севастополі знову лунають вибухи – попередньо, є приліт у районі Інкерман.

Про це повідомляє Telegram-канал Крымский ветер із посиланням на очевидців.

У районі Інкерман розташована нафтобаза Чорноморського флоту РФ.

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Місцеві кажуть, що бачили ракету, яка пролетіла на висоті всього 30 метрів.

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що спрацювала російська ППО й уламки ракети впали біля причалу в районі Сухої балки. Там, до речі, розміщено арсенал російського флоту.

Згодом повідомили, що нафтобаза окупантів не ушкоджена.

Морський пасажирський транспорт у Севастополі призупинив рух.

Фото: ASTRA

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