Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
Обломки ракет упали в нескольких районах Киева: среди пострадавших – дети
Срочно
РФ попала дронами в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Со 2 по 5 этажи разрушены: в Черкассах из-под завалов отеля спасают людей
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

”Крабовая ловушка”: Силы специальных операций рассказали детали удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе

ЧФ РФ у Севатополі

Силы специальных операций (ССО) провели кропотливую и дерзкую операцию, которая позволила вовремя и точно нанести удар по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ.

Так, удар по зданию ЧФ РФ нанесли именно в тот момент, когда там на совещание собралось руководство российского флота.

Сейчас смотрят

Спецназовцы передали данные Воздушным силам ВСУ для нанесения удара.

В ССО пообещали позже сообщить больше деталей спецоперации, однако есть результат — десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав Черноморского флота.

Читайте также
Можем бить по Крыму без потерь: что означают удары по штабу ЧФ РФ в Севастополе
“Крабовая ловушка”: Силы специальных операций рассказали детали удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе

Напомним, что утром 22 сентября в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Оккупанты попытались создать дымовую завесу, однако это не помешало ракетам попасть в здание штаба ЧФ РФ. Местные российские власти около 13:20 подтвердили прилет по штабу Черноморского флота. К месту попадания приехало с десяток машин скорой помощи.

Впоследствии появились видео пожара в штабе ЧФ РФ — здание получило значительные повреждения.

По предварительной информации, удары по российскому штабу морского командования осуществили ракетой Storm Shadow или ее французским аналогом Scalp.

Фото: Крымский ветер

Война в Украине, Севастополь, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Днепропетровскую область ночью атаковали Shahed: в Днепре есть повреждения из-за падения обломков
вибух дим
Карта боевых действий на 23.09.2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті
Помешает ли зима украинскому наступлению: объяснение ГУР
“Крабовая ловушка”: Силы специальных операций рассказали детали удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе
Буданов объяснил, зачем Украина охотится за системами ПВО в Крыму
вибух на кримському мосту
Уверенность и сомнения: эксперты Atlantic Council подвели итоги визита Зеленского в США
“Крабовая ловушка”: Силы специальных операций рассказали детали удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе
Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
“Крабовая ловушка”: Силы специальных операций рассказали детали удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
“Крабовая ловушка”: Силы специальных операций рассказали детали удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
“Крабовая ловушка”: Силы специальных операций рассказали детали удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
“Крабовая ловушка”: Силы специальных операций рассказали детали удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь