”Крабовая ловушка”: Силы специальных операций рассказали детали удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе

Силы специальных операций (ССО) провели кропотливую и дерзкую операцию, которая позволила вовремя и точно нанести удар по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ.

Так, удар по зданию ЧФ РФ нанесли именно в тот момент, когда там на совещание собралось руководство российского флота.

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Спецназовцы передали данные Воздушным силам ВСУ для нанесения удара.

В ССО пообещали позже сообщить больше деталей спецоперации, однако есть результат — десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав Черноморского флота.

Напомним, что утром 22 сентября в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Оккупанты попытались создать дымовую завесу, однако это не помешало ракетам попасть в здание штаба ЧФ РФ. Местные российские власти около 13:20 подтвердили прилет по штабу Черноморского флота. К месту попадания приехало с десяток машин скорой помощи.

Впоследствии появились видео пожара в штабе ЧФ РФ — здание получило значительные повреждения.

По предварительной информации, удары по российскому штабу морского командования осуществили ракетой Storm Shadow или ее французским аналогом Scalp.

Фото: Крымский ветер

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