Ночью оккупанты запустили по Одесской области ракеты Оникс: есть разрушения
Этой ночью россияне ударили по Одесской области сверхзвуковыми ракетами Оникс — есть попадание в рекреационную зону.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, оккупанты запускают этот тип ракет с берегового комплекса Бастион, который находится во временно оккупированном Крыму. В результате удара есть разрушения в рекреационной зоне Одесской области.
– Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области. Но это открытая территория, поэтому критических разрушений и пострадавших нет, – отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
После полуночи Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, призвал жителей Белгород-Днестровского района немедленно спуститься в укрытие. И подчеркнул, чтобы никто не снимал работу нашей противовоздушной обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Загрузка
Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.Оксана Ясницька