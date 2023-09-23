Ночью оккупанты запустили по Одесской области ракеты Оникс: есть разрушения

Этой ночью россияне ударили по Одесской области сверхзвуковыми ракетами Оникс — есть попадание в рекреационную зону.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты запускают этот тип ракет с берегового комплекса Бастион, который находится во временно оккупированном Крыму. В результате удара есть разрушения в рекреационной зоне Одесской области.

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– Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области. Но это открытая территория, поэтому критических разрушений и пострадавших нет, – отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

После полуночи Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, призвал жителей Белгород-Днестровского района немедленно спуститься в укрытие. И подчеркнул, чтобы никто не снимал работу нашей противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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