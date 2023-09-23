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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі окупанти запустили по Одещині ракети Онікс: є руйнування

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Фото: Getty Images

Цієї ночі росіяни вдарили по Одеській області надзвуковими ракетами Онікс – є влучання в рекреаційну зону.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, окупанти запускають цей тип ракет із берегового комплексу Бастіон, розташованого в тимчасово окупованому Криму. Унаслідок удару є руйнування в рекреаційній зоні Одещини.

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– Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області. Але це відкрита територія, тому критичних руйнувань і постраждалих немає, – наголосила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Після опівночі Олег Кіпер, очільник Одеської обласної військової адміністрації, закликав жителів Білгород-Дністровського району негайно спуститися в укриття. Також він наголосив, щоб ніхто не знімав роботу нашої протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Одеська область, Ракетні удари Росії
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