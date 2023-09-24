Авиаудар по Бериславу и Львово: два человека погибли, еще трое в больнице
Российские войска с самого утра 24 сентября обстреливают Херсонскую область.
Обновлено в 12:29. Сначала на рассвете армия РФ нанесла авиационный удар по Бериславу Херсонской области.
Взрывной волной повреждены помещения больницы и подстанции скорой помощи.
Там, отмечают в областной военной администрации, выбиты окна, двери, а также уничтожено диагностическое оборудование.
К счастью, обошлось без жертв.
Новым ударом были разрушены частные дома.
В настоящее время устанавливается личность женщины, которая погибла во время обстрела.
Травмы получили 33-летний полицейский, а также двое гражданских – 48-летний мужчина и 60-летняя женщина.
Пострадавшим оказывают помощь в больнице.
Еще один авиаудар пришелся по селу Львово.
По данным руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, там погиб 67-летний мужчина.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Херсонская ОВА
Фото: Минздрав
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