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Татьяна Забожко, редактор ленты

Авиаудар по Бериславу и Львово: два человека погибли, еще трое в больнице

Швидка допомога

Российские войска с самого утра 24 сентября обстреливают Херсонскую область.

Обновлено в 12:29. Сначала на рассвете армия РФ нанесла авиационный удар по Бериславу Херсонской области.

Взрывной волной повреждены помещения больницы и подстанции скорой помощи.

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Там, отмечают в областной военной администрации, выбиты окна, двери, а также уничтожено диагностическое оборудование.

К счастью, обошлось без жертв.

Новым ударом были разрушены частные дома.

В настоящее время устанавливается личность женщины, которая погибла во время обстрела.

Травмы получили 33-летний полицейский, а также двое гражданских – 48-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Пострадавшим оказывают помощь в больнице.

Еще один авиаудар пришелся по селу Львово.

По данным руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, там погиб 67-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Минздрав

Война в Украине, Лікарні, Російська агресія, РФ, Херсонская область, швидка допомога
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