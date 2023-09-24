Авіаудар по Бериславу та Львовому: двоє людей загинули, ще троє в лікарні

Російські війська із самого ранку 24 вересня обстрілюють Херсонську область.

Оновлено о 12:29. Спершу на світанку армія РФ завдала авіаційного удару по Бериславу Херсонської області.

Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення лікарні та підстанції швидкої допомоги.

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Там, зазначають в обласній військовій адміністрації, вибиті вікна, двері, а також знищено діагностичне обладнання.

На щастя, минулося без жертв.

Однак новим ударом зруйновано приватні будинки.

Наразі встановлюють особу жінки, яка загинула під час обстрілу.

Травми дістали 33-річний поліцейський, а також двоє цивільних – 48-річний чоловік та 60-річна жінка.

Постраждалим надають допомогу в лікарні.

Ще один авіаудар прийшовся по селу Львове.

За даними керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, там загинув 67-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: МОЗ

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