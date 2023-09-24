Авіаудар по Бериславу та Львовому: двоє людей загинули, ще троє в лікарні
Російські війська із самого ранку 24 вересня обстрілюють Херсонську область.
Оновлено о 12:29. Спершу на світанку армія РФ завдала авіаційного удару по Бериславу Херсонської області.
Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення лікарні та підстанції швидкої допомоги.
Там, зазначають в обласній військовій адміністрації, вибиті вікна, двері, а також знищено діагностичне обладнання.
На щастя, минулося без жертв.
Однак новим ударом зруйновано приватні будинки.
Наразі встановлюють особу жінки, яка загинула під час обстрілу.
Травми дістали 33-річний поліцейський, а також двоє цивільних – 48-річний чоловік та 60-річна жінка.
Постраждалим надають допомогу в лікарні.
Ще один авіаудар прийшовся по селу Львове.
За даними керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, там загинув 67-річний чоловік.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Херсонська ОВА
Фото: МОЗ
Завантаження