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Илья Нежигай, редактор ленты

Прорыв обороны РФ в Вербовом и проверка ЗАЭС экспертами МАГАТЭ: 578-й день войны

Прорыв обороны РФ в Вербовом и проверка ЗАЭС экспертами МАГАТЭ: 578-й день войны
24 сентября, 0:02

Австралия поддержала решение о лишении РФ права вето

Австралия поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию права вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций и призвала к дальнейшему реформированию этого руководящего органа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на выступление главы МИД Австралии Пенни Вонг на Генассамблее ООН.

— Мы должны требовать большего от постоянных членов, включая ограничения на использование права вето. Россия насмехается над ООН ежедневно, продолжая свое незаконное и аморальное вторжение в Украину, — сказала Вонг.

Война в Украине
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