Прорыв обороны РФ в Вербовом и проверка ЗАЭС экспертами МАГАТЭ: 578-й день войны

24 сентября, 0:02

Австралия поддержала решение о лишении РФ права вето

Австралия поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию права вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций и призвала к дальнейшему реформированию этого руководящего органа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на выступление главы МИД Австралии Пенни Вонг на Генассамблее ООН.