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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударила из артиллерии по Херсону: по меньшей мере шесть пострадавших

РФ ударила из артиллерии по Херсону: по меньшей мере шесть пострадавших
Фото: Нацполиция

Около 13:00 24 сентября российские войска открыли огонь из артиллерии по Корабельному району Херсона.

Вражескими ударами повреждены частные дома жителей областного центра.

Уже известно по меньшей мере о шести пострадавших.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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