Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ ударила из артиллерии по Херсону: по меньшей мере шесть пострадавших
Около 13:00 24 сентября российские войска открыли огонь из артиллерии по Корабельному району Херсона.
Вражескими ударами повреждены частные дома жителей областного центра.
Уже известно по меньшей мере о шести пострадавших.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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