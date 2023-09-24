РФ ударила из артиллерии по Херсону: по меньшей мере шесть пострадавших

Около 13:00 24 сентября российские войска открыли огонь из артиллерии по Корабельному району Херсона.

Вражескими ударами повреждены частные дома жителей областного центра.

Уже известно по меньшей мере о шести пострадавших.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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