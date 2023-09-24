Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ вгатила з артилерії по Херсону: щонайменше шестеро постраждалих
Близько 13:00 24 вересня російські війська відкрили вогонь з артилерії по Корабельному району Херсону.
Ворожими ударами пошкоджено приватні будинки жителів обласного центру.
Уже відомо про щонайменше шістьох постраждалих.
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Інформація уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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