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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вгатила з артилерії по Херсону: щонайменше шестеро постраждалих

РФ вгатила з артилерії по Херсону: щонайменше шестеро постраждалих
Фото: Нацполіція

Близько 13:00 24 вересня російські війська відкрили вогонь з артилерії по Корабельному району Херсону.

Ворожими ударами пошкоджено приватні будинки жителів обласного центру.

Уже відомо про щонайменше шістьох постраждалих.

Зараз дивляться

Інформація уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Херсон
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