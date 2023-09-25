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Татьяна Забожко, редактор ленты

Слышали даже в Бахчисарае: в Севастополе ночью прогремел взрыв

Вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 25 сентября в пока оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Местные начали обсуждать громкий звук около двух ночи.

Как выяснилось впоследствии, взрыв был такой силы, что его слышали даже в Бахчисарае.

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Севастополь, Бахчисарай

Местные гауляйтеры о событиях ночи пока молчат.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Крым, Севастополь
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