Слышали даже в Бахчисарае: в Севастополе ночью прогремел взрыв
Ночью 25 сентября в пока оккупированном Севастополе раздались взрывы.
Местные начали обсуждать громкий звук около двух ночи.
Как выяснилось впоследствии, взрыв был такой силы, что его слышали даже в Бахчисарае.
Местные гауляйтеры о событиях ночи пока молчат.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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