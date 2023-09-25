Чули навіть у Бахчисараї: у Севастополі вночі прогримів вибух

Уночі 25 вересня в поки що окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Місцеві почали обговорювати гучний звук близько другої ночі.

Як з’ясувалося згодом, вибух був такої сили, що його чули аж у Бахчисараї.

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Місцеві гауляйтери про події ночі поки мовчать.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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