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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Чули навіть у Бахчисараї: у Севастополі вночі прогримів вибух

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 25 вересня в поки що окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Місцеві почали обговорювати гучний звук близько другої ночі.

Як з’ясувалося згодом, вибух був такої сили, що його чули аж у Бахчисараї.

Зараз дивляться

Севастополь, Бахчисарай

Місцеві гауляйтери про події ночі поки мовчать.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Крим, Севастополь
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