Чули навіть у Бахчисараї: у Севастополі вночі прогримів вибух
Уночі 25 вересня в поки що окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Місцеві почали обговорювати гучний звук близько другої ночі.
Як з’ясувалося згодом, вибух був такої сили, що його чули аж у Бахчисараї.
Місцеві гауляйтери про події ночі поки мовчать.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк