Обстрел Херсона авиабомбами и взрывы в Крыму: 579-й день войны

24 сентября, 23:57

Россия атаковала Херсон и Антоновку авиабомбами

В воскресенье, 24 сентября, около 21:00 российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами (КАБ) по Херсону, еще два — по Антоновке.

Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ГОА Роман Мрочко.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.