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Валентина Чорна, редактор ленты

Обстрел Херсона авиабомбами и взрывы в Крыму: 579-й день войны

579-й день війни в Україні
25 сентября, 0:52

В Одессе прогремели повторные взрывы

Воздушные силы ВСУ сообщили пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс в направлении Одесской области.

25 сентября, 0:34

Украину охватила воздушная тревога, на Западе — ракетная опасность

Война в Украине — день 579 — новости Украины во время войны онлайн

25 сентября, 0:25

В Одесской области прогремели взрывы

В ночь на 25 сентября в Одессе и области прогремели взрывы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей не снимать работу противовоздушной обороны.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках крылатых ракет Калибр из Черного моря.

Также российские оккупанты запустили БпЛА типа Shahed в направлении Одессы.

25 сентября, 0:01

Воздушные силы сообщили о вероятных пусках Калибров из Черного моря

25 сентября, 0:00

В Севастополе прогремели взрывы

Во временно оккупированном Севастополе вечером 24 сентября раздались взрывы, местные жители говорят о работе ПВО.

Кроме того, в Telegram-каналах сообщают также о якобы работе систем противовоздушной обороны захватчиков в районе мыса Фиолент и Балаклавы.

24 сентября, 23:57

Россия атаковала Херсон и Антоновку авиабомбами

В воскресенье, 24 сентября, около 21:00 российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами (КАБ) по Херсону, еще два — по Антоновке.

Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ГОА Роман Мрочко.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Російська агресія
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Обстрел Херсона авиабомбами и взрывы в Крыму: 579-й день войны
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