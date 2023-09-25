Обстрел Херсона авиабомбами и взрывы в Крыму: 579-й день войны
В Одессе прогремели повторные взрывы
Воздушные силы ВСУ сообщили пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс в направлении Одесской области.
В Одесской области прогремели взрывы
В ночь на 25 сентября в Одессе и области прогремели взрывы.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей не снимать работу противовоздушной обороны.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках крылатых ракет Калибр из Черного моря.
Также российские оккупанты запустили БпЛА типа Shahed в направлении Одессы.
Воздушные силы сообщили о вероятных пусках Калибров из Черного моря
В Севастополе прогремели взрывы
Во временно оккупированном Севастополе вечером 24 сентября раздались взрывы, местные жители говорят о работе ПВО.
Кроме того, в Telegram-каналах сообщают также о якобы работе систем противовоздушной обороны захватчиков в районе мыса Фиолент и Балаклавы.
Россия атаковала Херсон и Антоновку авиабомбами
В воскресенье, 24 сентября, около 21:00 российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами (КАБ) по Херсону, еще два — по Антоновке.
Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ГОА Роман Мрочко.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.Елена Фроляк