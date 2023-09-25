Полкило кокаина в желудке: СБУ задержала наркоторговца на границе Украины

Работники СБУ задержали наркоторговца, который пытался незаконно ввезти кокаин из Латинской Америки в Украину, скрыв его в собственном желудке. Для транспортировки наркотика через границу, злоумышленники использовали специальные капсулы, которые затем глотали.

По сообщению пресс-службы СБУ, каждый такой “заход” позволял курьеру перевозить более полукилограмма кокаина, что оценивается примерно в 3,5 млн грн.

Маршрут контрабандного канала пролегал транзитом через несколько европейских стран, а затем наркотики завозили в Одессу для дальнейшего сбыта. Нелегальный бизнес позволял его участникам систематически получать миллионные прибыли.

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По данным следствия, незаконную деятельность организовала представительница криминалитета из Сумщины вместе со своим сообщником, который выехал в одну из стран Латинской Америки.

Там мужчина наладил связи с местными наркоторговцами, у которых покупал кокаин и переправлял в Украину. В частности, житель Одессы получал контрабандный товар и в дальнейшем подыскивал наркодилеров.

Для перевозки наркотиков из-за границы фигуранты регулярно привлекали наркокурьеров, которые получали свой процент с каждой партии товара. Таких перевозчиков подыскивали среди лиц, которые освобождались от призыва и могли свободно пересекать границу.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников наркогруппировки на таможенном посту. Он в себе и в собственных вещах пытался завезти в Украину почти полкилограмма кокаина.

После этого были задержаны еще два фигуранта — организатор наркотрафика и ее сообщник-одессит. Во время обысков у злоумышленников изъяты мобильные телефоны и другие доказательства преступной деятельности.

Всем трем задержанным сообщили о подозрении в контрабанде наркотических средств по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. СБУ сообщает, что продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности поставщика зарубежных наркотиков, который скрывается за границей. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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