РФ сбросила авиабомбы на ЖЭК и дом в Бериславе: есть погибший и раненые
Утром 25 сентября российская авиация атаковала Берислав Херсонской области.
Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы.
Одна из них попала в здание жилищно-эксплуатационной конторы.
Известно об одном погибшем и нескольких травмированных.
Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.
Сейчас руководитель областной военной администрации Александр Прокудин выясняет подробную информацию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Прокудин
Фото: Минздрав
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