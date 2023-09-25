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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ сбросила авиабомбы на ЖЭК и дом в Бериславе: есть погибший и раненые

Швидка допомога

Утром 25 сентября российская авиация атаковала Берислав Херсонской области.

Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы.

Одна из них попала в здание жилищно-эксплуатационной конторы.

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Известно об одном погибшем и нескольких травмированных.

Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.

Сейчас руководитель областной военной администрации Александр Прокудин выясняет подробную информацию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Прокудин

Фото: Минздрав

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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