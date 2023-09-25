Уранці 25 вересня російська авіація атакувала Берислав Херсонської області.

Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них знищила житловий будинок, ще одна влучила в будівлю житлово-експлуатаційної контори.

Оновлено о 17:30. Кількість жертв авіаудару зросла до трьох – у лікарні помер поранений 55-річний чоловік.

Окрім того, у лікарні залишається ще одна жінка.



Оновлено о 12:37. У ЖЕКу загинули двоє людей.

Травми, несумісні з життям, дістали 73-річний чоловік та 70-річна жінка, які на момент ворожого удару перебували в приміщенні.

Ще двоє людей – поранені.

Відомо, що 55-річний чоловік – у вкрай важкому стані. У нього – перелом плеча, поранення грудної клітки та живота.

Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг.

Усім постраждалим наразі надають медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-ту добу.

Джерело: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

