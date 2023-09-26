Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Элла Либанова назвала численность населения Украины в 2023 году и каким будет в 2033-ом
Происшествия
Юлия Соколова, редактор ленты

Вечерняя “бавовна”: в Севастополе и Джанкое раздались взрывы

Вибух
Фото: Pexels

Вечером 25 сентября на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Их, в частности, слышали жители Севастополя и Джанкоя.

По данным СМИ и мониторинговых каналов, поначалу громкие взрывы прогремели в районе оккупированного Джанкоя. Местные сообщают об очень мощной взрывной волне.

По некоторым данным, взрыв был слышен на южных окрестностях Джанкоя возле железной дороги.

Сейчас смотрят

Появлялись сообщения, что оккупанты подняли почти всю авиацию с крымских аэродромов, а в Джанкое – вертолеты. Вероятно, чтобы эта техника не попала под удар ВСУ.

Впоследствии несколько громких взрывов прогремели в оккупированном Севастополе, в городе объявили воздушную тревогу. По сообщениям СМИ, незаконно построенный Керченский мост перекрыли.

Кремлевская марионетка Михаил Развожаев, позиционирующий себя как “глава Севастополя”, объявил о “ракетной атаке”. Он утверждает, что российская ПВО якобы сбила ракету возле аэродрома Бельбек, и “работа продолжается”.

Как известно, в результате удара по командному штабу Черноморского флота РФ в Севастополе были ликвидированы 34 российских офицера, среди которых командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

Читайте также
В ССО заявили о ликвидации 62 оккупантов в результате атаки на БДК Минск в Севастополе
севастополь

Война в Украине, Взрыв, Джанкой, Крым, Севастополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Николаеве раздались взрывы: мэр города сообщил о прилете
Вибух, атака дронів, ракетна атака
Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР: Становится все более опасным
Путін Кім чен Ин
Огненное сопротивление в Мариуполе: партизаны обесточили базу оккупантов
Вечерняя “бавовна”: в Севастополе и Джанкое раздались взрывы
Бронируют ли тех, кто не служил: объясняет эксперт
Вечерняя “бавовна”: в Севастополе и Джанкое раздались взрывы
Ракицкий очень много помогает ВСУ. Никогда не слышал от него “нет” — экс-футболист Алиев
Алієв Ракіцький

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
Взрывы в Крыму НОЧНАЯ АТАКА на Николаев | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Вечерняя “бавовна”: в Севастополе и Джанкое раздались взрывы
ИНТЕРВЬЮ окупантов | РФ ХОЧЕТ МЕСТЬ за ордер на АРЕШТ ПУТИНА | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Вечерняя “бавовна”: в Севастополе и Джанкое раздались взрывы
ПРИЛЕТ в Николаеве | Харьковщина ПОД УДАРОМ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Вечерняя “бавовна”: в Севастополе и Джанкое раздались взрывы
Трагические новости из Херсона | Германия ПРИНИМАЕТ ПЕРЕДАЧИ Taurus | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Вечерняя “бавовна”: в Севастополе и Джанкое раздались взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь