Вечерняя “бавовна”: в Севастополе и Джанкое раздались взрывы

Вечером 25 сентября на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Их, в частности, слышали жители Севастополя и Джанкоя.

По данным СМИ и мониторинговых каналов, поначалу громкие взрывы прогремели в районе оккупированного Джанкоя. Местные сообщают об очень мощной взрывной волне.

По некоторым данным, взрыв был слышен на южных окрестностях Джанкоя возле железной дороги.

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Появлялись сообщения, что оккупанты подняли почти всю авиацию с крымских аэродромов, а в Джанкое – вертолеты. Вероятно, чтобы эта техника не попала под удар ВСУ.

Впоследствии несколько громких взрывов прогремели в оккупированном Севастополе, в городе объявили воздушную тревогу. По сообщениям СМИ, незаконно построенный Керченский мост перекрыли.

Кремлевская марионетка Михаил Развожаев, позиционирующий себя как “глава Севастополя”, объявил о “ракетной атаке”. Он утверждает, что российская ПВО якобы сбила ракету возле аэродрома Бельбек, и “работа продолжается”.

Как известно, в результате удара по командному штабу Черноморского флота РФ в Севастополе были ликвидированы 34 российских офицера, среди которых командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

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