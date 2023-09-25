В ССО заявили о ликвидации 62 оккупантов в результате атаки на БДК Минск в Севастополе

Во время атаки на большой десантный корабль Минск в Севастополе погибли 62 оккупанта.

Об этом сообщили Силы специальных операций.

Указано, что на следующий день корабль должен был выйти на боевое дежурство, поэтому личный состав присутствовал на судне.

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Напомним, ночью 13 сентября после ряда взрывов вспыхнул масштабный пожар на Севастопольском морском заводе во временно оккупированном Крыму.

Впоследствии Минобороны РФ подтвердило повреждение двух своих кораблей.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что БДК Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону, которые были поражены во время атаки в Севастополе, не подлежат восстановлению.

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