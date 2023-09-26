Вечірня “бавовна”: в Севастополі та Джанкої пролунали вибухи

Увечері 25 вересня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Їх, зокрема, чули жителі Севастополя та Джанкоя.

За даними ЗМІ та моніторингових каналів, спершу гучні вибухи пролунали в районі окупованого Джанкоя. Місцеві повідомляють про дуже потужну вибухову хвилю.

За деякими даними, вибух було чути на південних околицях Джанкоя біля залізниці.

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З’являлися повідомлення, що окупанти підняли майже всю авіацію з кримських аеродромів, а в Джанкої – гелікоптери. Ймовірно, тому, щоб ця техніка не потрапила під удар ЗСУ.

Згодом кілька гучних вибухів пролунали в окупованому Севастополі, в місті оголосили повітряну тривогу. За повідомленнями ЗМІ, незаконно збудований Керченський міст перекрили.

Кремлівська маріонетка Михайло Развожаєв, який позиціонує себе як “глава Севастополя” оголосив про “ракетну атаку”. Він стверджує, що російська ППО начебто збила ракету біля аеродрому Бельбек, і “робота триває”.

Як відомо, внаслідок нещодавнього удару по командному штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі були ліквідовані 34 російських офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.

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