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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Отец троих детей оказался российским шпионом “Серым”: на Хмельнитчине осудили мужчину

Отец троих детей оказался российским шпионом “Серым”: на Хмельнитчине осудили мужчину
Фото: СБУ

Реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, который собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Хмельницкой области. Злоумышленник действовал как переселенец с прифронтовой территории на востоке Украины.

Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

— По данным военной контрразведки СБУ, он пытался установить в регионе основные локации подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции. Кроме того, российский агент отслеживал маршруты движения боевой техники украинских защитников. Также он хотел обнаружить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами Вооруженных Сил Украины, — говорится в сообщении СБУ.

Установлено, что вражеский соратник получал от своих “кураторов” из ФСБ деньги за выполненные задания.

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Отец троих детей оказался российским шпионом “Серым”: на Хмельнитчине осудили мужчину

Военные контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время спецоперации в Хмельницкой области в сентябре 2023 года.

Как установило расследование, российским агентом оказался житель Донецкой области, у которого, согласно выписке из ЕРГР, трое детей. В начале полномасштабной войны его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ с позывным Шеф.

В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих прокремлевских сообщений в российских Telegram-каналах.

Установлено, что после вербовки он получил псевдоним Серый, прошел инструктаж и по указанию своего “куратора” выехал в Хмельницкий для сбора разведданных на территории региона.

Полученную информацию предатель передавал в ФСБ в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Державна зрада, Донецкая область, Суд, ФСБ, Хмельницкая область
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