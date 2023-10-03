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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Батько трьох дітей виявився російським шпигуном “Сірим”: на Хмельниччині засудили чоловіка

Батько трьох дітей виявився російським шпигуном “Сірим”: на Хмельниччині засудили чоловіка
Фото: СБУ

Реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині. Зловмисник діяв як переселенець з прифронтової території на сході України.

Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

– За даними військової контррозвідки СБУ, він намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної поліції. Крім того, російський агент відслідковував маршрути руху бойової техніки українських захисників. Також він хотів виявити транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами Збройних Сил України, – йдеться у повідомленні СБУ.

Встановлено, що ворожий поплічник отримував від своїх “кураторів” з ФСБ гроші за виконані завдання.

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Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час спецоперації на Хмельниччині у вересні 2023 року.

Як встановило розслідування, російським агентом виявися мешканець Донеччини, у якого, згідно з витягу з ЄРДР, троє дітей. На початку повномасштабної війни його дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ з позивним Шеф.

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи в російських Telegram-каналах.

Встановлено, що після вербування він отримав псевдонім Сірий, пройшов інструктаж і за вказівкою свого “куратора” виїхав до Хмельницького для збирання розвідданих на території регіону.

Отриману інформацію зрадник передавав до ФСБ у вигляді електронних координат і фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Державна зрада, Донецька область, Суд, ФСБ, Хмельницька область
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