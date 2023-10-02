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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося получить разведданные о беспилотниках ВСУ

СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося получить разведданные о беспилотниках ВСУ
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ успешно провели сложную спецоперацию в Киеве, завершившуюся задержанием агента ФСБ. Его намерение было вступление в школу Армии дронов с целью получения разведданных о спецподразделениях Вооруженных сил и Службы безопасности Украины, которые специализируются на использовании беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Вражеский агент соответствующее задание получил от своего российского “куратора” в конце лета этого года. После зачисления в заведение Армии дронов, он должен был установить локации полигонов Сил обороны, где обучают курсантов управлять ударными и разведывательными беспилотниками.

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Также он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БпЛА и их дронов.

– По имеющимся данным, оккупанты готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности. Кроме того, злоумышленник обходил улицы Киева и как рядовой житель фиксировал локации украинских защитников на территории города, — говорится в сообщении.

В случае успешного выполнения вражеских задач, российские захватчики “гарантировали” своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было прийти на его банковскую карточку.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и задержали его с поличным во время фотографирования им одной из воинских частей в столице.

По данным следствия, вражеским пособником оказался 49-летний предприниматель из Киева, которого два месяца назад дистанционно завербовал представитель ФСБ. В поле зрения агрессора он попал из-за своих антиукраинских сообщений на одном из российских Телеграмм-каналов.

Дальнейшую коммуникацию осуществляли через анонимный чат в мессенджере.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, житель Черниговской области, который еще во время оккупации части региона попал в поле зрения российских спецслужб из-за прокремлевских взглядов, собирал для врага разведданные о дислокации подразделений ВСУ и критической инфраструктуре в приграничье.

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Источник: СБУ
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Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

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