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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Киевщине трое электриков подорвались на мине

На Киевщине трое электриков подорвались на мине
Фото: ДСНС
На Киевщине трое электриков подорвались на мине
Фото: ДСНС
На Киевщине трое электриков подорвались на мине
Фото: ДСНС
На Киевщине трое электриков подорвались на мине
На Киевщине трое электриков подорвались на мине
На Киевщине трое электриков подорвались на мине

В четверг, 5 октября в селе Макаров Киевской области на противотанковой мине, оставленной российскими оккупантами, подорвалась аварийная бригада ремонта электросетей.

Как сообщили в ГСЧС, один из мужчин в тяжелом состоянии доставлен в столичную больницу, еще двое от госпитализации отказались.

– Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области помогли работникам экстренной медицинской помощи перенести пострадавшего в автомобиль, – говорится в сообщении.

Также в результате подрыва повреждены автомобиль ГАЗ 53 и Volkswagen.

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Напомним, в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвалась сельскохозяйственная техника вместе с людьми. Двое мужчин в возрасте 39 и 47 лет от полученных травм погибли на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС
ДСНС, Киевская область, Міна
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