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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Київщині троє електриків підірвалися на міні

На Київщині троє електриків підірвалися на міні
Фото: ДСНС
На Київщині троє електриків підірвалися на міні
Фото: ДСНС
На Київщині троє електриків підірвалися на міні
Фото: ДСНС
На Київщині троє електриків підірвалися на міні
На Київщині троє електриків підірвалися на міні
На Київщині троє електриків підірвалися на міні

У четвер, 5 жовтня у селі Макарів Київської області на протитанковій міні, залишеній російськими окупантами, підірвалася аварійна бригада ремонту електромереж. 

Як повідомили у ДСНС, одного з чоловіків у тяжкому стані доправлено до столичної лікарні, ще двоє від госпіталізації відмовилися.

– Рятувальники Головного управління ДСНС України у Київській області допомогли працівникам екстреної медичної допомоги перенести потерпілого до автомобіля, – йдеться у повідомленні. 

Також унаслідок підриву пошкоджено автомобіль ГАЗ 53 і Volkswagen.

Зараз дивляться

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвалася сільськогосподарська техніка разом з людьми. Двоє чоловіків віком 39 і 47 років від отриманих травм загинули на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС, Київська область, Міна
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