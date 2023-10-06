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Анастасия Кожушко, редактор ленты

СБУ арестовала активы трех путинских олигархов в Украине на более 17 млрд грн

СБУ арестовала активы трех путинских олигархов в Украине на более 17 млрд грн
Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам, которые входили в близкое окружение Путина. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове.

Все они причастны к схемам масштабного финансирования вооруженной агрессии России против Украины.

Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании.

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Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн.

Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод. Арест этого имущества не позволит российским владельцам переписать его на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей передачи активов в доход Украины.

Напомним, что в начале сентября этого года следователи СБУ сообщили Михаилу Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Сейчас подозреваемый вместе со своими бизнес-партнерами находится за пределами Украины.

Напомним, в декабре 2022 года в Лондоне сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Британии (NCA) арестовали российского бизнесмена Фридмана по подозрению в отмывании денег.

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СБУ арестовала активы трех путинских олигархов в Украине на более 17 млрд грн

Источник: СБУ
активи РФ, Война в Украине, Російська агресія, Росія, СБУ
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