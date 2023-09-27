Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Что такое аннексия и ее отличие от оккупации: рассказываем простыми словами
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги и отключений света
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ

Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении экс-адвокату бывшего нардепа Виктора Медведчука и блогера Анатолия Шария, который устроился в оккупационное “правительство РФ” в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители собрали доказательную базу на коллаборанта Валентина Рыбина, который сейчас возглавляет “организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ”.

Сейчас смотрят

Фигурант был личным адвокатом Медведчука и Шария, которые подозреваются в государственной измене.

Указано, что в начале полномасштабного вторжения Рыбин выехал за пределы Украины и уже из-за границы призвал украинцев в соцсети прекратить сопротивление российским захватчикам.

Позже он прибыл во временно оккупированную часть Херсонщины, где устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации.

— На этой “должности” Рыбин выполняет задание Москвы по усилению оккупационного режима в захваченном регионе через массовое распространение кремлевской пропаганды. Кроме того, коллаборант вошел в состав пропутинской партии Единая Россия, от которой пытался “баллотироваться” в так называемое “законодательное собрание Херсонской области” осенью этого года, — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств Рыбину сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку коллаборант находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Ранее СБУ уже квалифицировала его преступные действия по ч. 1 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Накануне СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удар по Киеву 21 сентября.

Читайте также
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ

Источник: СБУ
Анатолий Шарий, Война в Украине, Виктор Медведчук, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Статус беженца и временная защита ЕС: в ГМС объяснили, в чем разница
прийом біженців
Оккупанты устанавливают железнодорожное сообщение между Мариуполем, Волновахой и Донецком
Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ
Кремль хочет обвинить командующего Черноморским флотом РФ в сговоре с ВСУ – партизаны
Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ
Более прочная ПВО и собственный газ: Шмыгаль рассказал, как подготовились к зиме
Денис Шмигаль
Власти Берлина расширят количество мест для беженцев: поселят, в частности, в бывших аэропортах
українські біженці

Загрузка

Игры
Видео
Экономика
Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
Такой шанс выпадает только раз: как победители Игр непокоренных завоевали свои медали
Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ
Железные птицы уничтожают врага: как наши бойцы самостоятельно совершенствуют FPV-дроны
Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь