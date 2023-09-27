Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ
Служба безопасности сообщила о подозрении экс-адвокату бывшего нардепа Виктора Медведчука и блогера Анатолия Шария, который устроился в оккупационное “правительство РФ” в Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Правоохранители собрали доказательную базу на коллаборанта Валентина Рыбина, который сейчас возглавляет “организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ”.
Фигурант был личным адвокатом Медведчука и Шария, которые подозреваются в государственной измене.
Указано, что в начале полномасштабного вторжения Рыбин выехал за пределы Украины и уже из-за границы призвал украинцев в соцсети прекратить сопротивление российским захватчикам.
Позже он прибыл во временно оккупированную часть Херсонщины, где устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации.
— На этой “должности” Рыбин выполняет задание Москвы по усилению оккупационного режима в захваченном регионе через массовое распространение кремлевской пропаганды. Кроме того, коллаборант вошел в состав пропутинской партии Единая Россия, от которой пытался “баллотироваться” в так называемое “законодательное собрание Херсонской области” осенью этого года, — говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств Рыбину сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).
Поскольку коллаборант находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.
Ранее СБУ уже квалифицировала его преступные действия по ч. 1 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Накануне СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удар по Киеву 21 сентября.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко