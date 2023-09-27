Подозрение в коллаборационизме получил экс-адвокат Медведчука и Шария — СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении экс-адвокату бывшего нардепа Виктора Медведчука и блогера Анатолия Шария, который устроился в оккупационное “правительство РФ” в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители собрали доказательную базу на коллаборанта Валентина Рыбина, который сейчас возглавляет “организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ”.

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Фигурант был личным адвокатом Медведчука и Шария, которые подозреваются в государственной измене.

Указано, что в начале полномасштабного вторжения Рыбин выехал за пределы Украины и уже из-за границы призвал украинцев в соцсети прекратить сопротивление российским захватчикам.

Позже он прибыл во временно оккупированную часть Херсонщины, где устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации.

— На этой “должности” Рыбин выполняет задание Москвы по усилению оккупационного режима в захваченном регионе через массовое распространение кремлевской пропаганды. Кроме того, коллаборант вошел в состав пропутинской партии Единая Россия, от которой пытался “баллотироваться” в так называемое “законодательное собрание Херсонской области” осенью этого года, — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств Рыбину сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку коллаборант находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Ранее СБУ уже квалифицировала его преступные действия по ч. 1 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Накануне СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удар по Киеву 21 сентября.

Источник : СБУ

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