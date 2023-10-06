СБУ арештувала активи трьох путінських олігархів в Україні на понад 17 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам, які входили до близького оточення Путіна. Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.

Всі вони причетні до схем масштабного фінансування збройної агресії Росії проти України.

Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії.

Зараз дивляться

Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.

Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. Арешт цього майна не дозволить російським власникам переписати його на підставних осіб, щоб уникнути подальшого передавання активів у дохід України.

Нагадаємо, що на початку вересня цього року слідчі СБУ повідомили Михайлу Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі підозрюваний разом зі своїми бізнес-партнерами перебуває за межами України.

Нагадаємо, у грудні 2022 року у Лондоні співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю Британії (NCA) заарештували російського бізнесмена Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.