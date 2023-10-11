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Татьяна Забожко, редактор ленты

Искандеры по Грозе навели два брата-коллаборанта – СБУ

Навідники удару на село Гроза Володимир та Дмитро Мамони
Фото: СБУ

Удар ракетой Искандер-М по селу Гроза в Харьковской области скорректировали два местных жителя, которые во время оккупации региона перешли на сторону захватчиков.

В Службе безопасности Украины установили, что наводчиками являются 30-летний Владимир Мамон и его 23-летний брат Дмитрий.

Что известно о братьях-наводчиках

Владимир и Дмитрий Мамон перешли на сторону российских захватчиков еще во время оккупации.

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За это фигуранты получили “должности” в рядах оккупационного “управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области”.

Один был “водителем конвойной группы”, другой – “инспектором дорожно-патрульной службы”.

Накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в Россию, где продолжили работать в пользу страны-агрессора.

Как готовился удар по кафе в селе Гроза

После побега в РФ братья по указаниям россиян начали дистанционно формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

Якобы во время дружеских разговоров и переписок в мессенджере предатели выспрашивали у людей, где дислоцируются Силы обороны и какие массовые мероприятия должны проходить на территории региона.

О запланированном перезахоронении в селе Гроза погибшего украинского защитника Андрея Козыря фигуранты начали собирать информацию еще с начала октября.

Владимир и Дмитрий осознавали, что во время атаки обязательно погибнут мирные жители – их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

Точный адрес и время проведения мирного мероприятия российским оккупантам сообщил Владимир Мамон.

– Полученные сведения россияне использовали для прицельного удара по украинскому селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М, – отмечают в Службе безопасности Украины.

Источник: СБУ
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