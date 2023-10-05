49 погибших. РФ обстреляла кафе и магазин в селе Гроза Харьковской области
В четверг, 5 октября, российские войска обстреляли село Гроза (Купянский район Харьковской области). Известно о почти 50 погибших людях, среди них ребенок 6 лет.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты открыли огонь около 13:15. В тот момент в кафе и магазине было много мирных людей.
В результате очередного военного преступления РФ погибли 49 человек. Их тела извлекли из-под завалов. Среди погибших есть 6-летний ребенок.
Еще шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения.
Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте обстрела продолжаются.
В Харьковской областной прокуратуре сообщают о 49 погибших, среди которых ребенок, и 7 раненых. Информация еще уточняется.
Отмечается, что около 13:25 “зафиксировано попадание в гражданский объект – сельский кафе-магазин”.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
На российский теракт отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что оккупанты умышленно открыли огонь по гражданскому объекту.
– Показательно жестокое российское преступление… Российский террор нужно остановить. Все, кто помогает РФ обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Это и подобные теракты нужны РФ только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира, — подчеркнул Зеленский.
Он выразил соболезнования всем, кто потерял сегодня родных и близких в селе Гроза.
Кроме того, президент поблагодарил тех лидеров и народы, которые поддерживают Украину “в защите жизни”. Он уточнил, что сейчас проходят переговоры с европейскими лидерами об усилении нашей ПВО, чтобы защитить Украину от российского террора.
– А террористам – ответим. Абсолютно справедливо. И мощно, – добавил Зеленский.
Проходили поминки: детали обстрела от МВД
Глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона Єдині новини рассказал, что магазин и кафе расположены рядом. В момент обстрела там проходили поминки по местному жителю.
На территории объекта в общей сложности находились около 60 человек, в частности дети. Всего в селе Гроза проживают около 330 человек.
По словам Клименко, на поминальном обеде присутствовали люди “из каждой семьи, с каждого двора”.
В результате обстрела семь человек получили тяжелые ранения. Клименко отметил, что они “находятся на операционных столах”.
Уже идентифицированы 29 тел погибших, остальные направлены в экспертные учреждения Харькова. Под завалами еще могут оставаться 5-7 человек.
Пока неизвестно, чем ударили оккупанты. Глава МВД предположил, что это могла быть управляемая авиабомба, фугасная бомба или ракета. Специалисты должны выяснить тип вооружения и из чего агрессор его запустил (с самолета или артиллерии).
Здание кафе и магазина полностью разрушено. На момент удара часть людей находилась примерно в 50 м и больше от здания. Именно поэтому они получили тяжелые ранения от осколков.
Клименко подчеркнул, что удар был очень точный, поэтому есть подозрение, что наводчиком мог быть кто-то из местных.
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