Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Ударил по лицу и в сердце: на Киевщине мужчина из-за ревности убил дочь и напал на сына
Происшествия
Юлия Соколова, редактор ленты

49 погибших. РФ обстреляла кафе и магазин в селе Гроза Харьковской области

Обстріл села Гроза

В четверг, 5 октября, российские войска обстреляли село Гроза (Купянский район Харьковской области). Известно о почти 50 погибших людях, среди них ребенок 6 лет.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты открыли огонь около 13:15. В тот момент в кафе и магазине было много мирных людей.

В результате очередного военного преступления РФ погибли 49 человек. Их тела извлекли из-под завалов. Среди погибших есть 6-летний ребенок.

Сейчас смотрят

Еще шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения.

Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте обстрела продолжаются.

В Харьковской областной прокуратуре сообщают о 49 погибших, среди которых ребенок, и 7 раненых. Информация еще уточняется.

Отмечается, что около 13:25 “зафиксировано попадание в гражданский объект – сельский кафе-магазин”.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На российский теракт отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что оккупанты умышленно открыли огонь по гражданскому объекту.

– Показательно жестокое российское преступление… Российский террор нужно остановить. Все, кто помогает РФ обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Это и подобные теракты нужны РФ только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира, — подчеркнул Зеленский.

Он выразил соболезнования всем, кто потерял сегодня родных и близких в селе Гроза.

Кроме того, президент поблагодарил тех лидеров и народы, которые поддерживают Украину “в защите жизни”. Он уточнил, что сейчас проходят переговоры с европейскими лидерами об усилении нашей ПВО, чтобы защитить Украину от российского террора.

– А террористам – ответим. Абсолютно справедливо. И мощно, – добавил Зеленский.

Проходили поминки: детали обстрела от МВД

Глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона Єдині новини рассказал, что магазин и кафе расположены рядом. В момент обстрела там проходили поминки по местному жителю.

На территории объекта в общей сложности находились около 60 человек, в частности дети. Всего в селе Гроза проживают около 330 человек.

По словам Клименко, на поминальном обеде присутствовали люди “из каждой семьи, с каждого двора”.

В результате обстрела семь человек получили тяжелые ранения. Клименко отметил, что они “находятся на операционных столах”.

Уже идентифицированы 29 тел погибших, остальные направлены в экспертные учреждения Харькова. Под завалами еще могут оставаться 5-7 человек.

Пока неизвестно, чем ударили оккупанты. Глава МВД предположил, что это могла быть управляемая авиабомба, фугасная бомба или ракета. Специалисты должны выяснить тип вооружения и из чего агрессор его запустил (с самолета или артиллерии).

Здание кафе и магазина полностью разрушено. На момент удара часть людей находилась примерно в 50 м и больше от здания. Именно поэтому они получили тяжелые ранения от осколков.

Клименко подчеркнул, что удар был очень точный, поэтому есть подозрение, что наводчиком мог быть кто-то из местных.

Война в Украине, Владимир Зеленский, загиблі, обстріл, Російська агресія, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Абсолютно сознательный теракт: Зеленский обещает ответ на удар по магазину на Харьковщине
Володимир Зеленський
Тюрьма или фронт: какая ответственность за попытку незаконного пересечения границы мужчинами
прикордонники ДПСУ
ПВО, РСЗО, бронетехника. Умеров обсудил с министром обороны Германии потребности Украины
Борис Пісторіус
Взяли ручки и записали: реакция участников саммита на слова Зеленского о нападении РФ на другие страны
Дмитро Кулеба
Россия планирует разместить в Абхазии базу ВМФ
ЧФ РФ
Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
49 погибших. РФ обстреляла кафе и магазин в селе Гроза Харьковской области
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
49 погибших. РФ обстреляла кафе и магазин в селе Гроза Харьковской области
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
49 погибших. РФ обстреляла кафе и магазин в селе Гроза Харьковской области
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
49 погибших. РФ обстреляла кафе и магазин в селе Гроза Харьковской области
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь