Іскандери по Грозі навели два брати-колаборанти – СБУ

Удар ракетою Іскандер-М по селу Гроза в Харківській області скоригували два місцевих жителі, які під час окупації регіону перейшли на бік загарбників.

У Службі безпеки України встановили, що навідниками є 30-річний Володимир Мамон та його 23-річний брат Дмитро.

Що відомо про братів-навідників

Володимир та Дмитро Мамони перейшли на бік російських загарбників ще під час окупації.

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За це фігуранти отримали “посади” в лавах окупаційного “управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області”.

Один був “водієм конвойної групи”, інший – “інспектором дорожньо-патрульної служби”.

Напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до Росії, де продовжили працювати на користь країни-агресора.

Як готувався удар по кафе в селі Гроза

Після втечі до РФ брати за вказівками росіян почали дистанційно формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території.

Нібито під час дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей, де дислокуються Сили оборони та які масові заходи мають відбуватися на території регіону.

Про заплановане перепоховання в селі Гроза загиблого українського захисника Андрія Козира фігуранти почали збирати інформацію ще з початку жовтня.

Володимир та Дмитро усвідомлювали, що під час атаки обов’язково загинуть мирні жителі – їхні знайомі з села Гроза, зокрема, й ті, хто надавав їм інформацію.

Точну адресу та час проведення мирного заходу російським окупантам повідомив Володимир Мамон.

– Отримані відомості росіяни використали для прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М, – зазначають у Службі безпеки України.

Що відомо про ракетний удар по селу Гроза

Росіяни завдали удару по кафе-магазину в селі Гроза Харківської області ракетою Іскандер-М 5 жовтня близько 13:15.

У цей час там відбувався поминальний обід після перепоховання загиблого на війні ще в березні 2022 року місцевого жителя Андрія Козира.

Від ракетного удару по селу Гроза загинули вже 55 людей, зокрема й восьмирічний хлопчик.

Ще шестеро дістали поранення.

Наразі, шосту добу після обстрілу, ще є неідентифіковані частини тіла та три заяви про зниклих безвісти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : СБУ

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