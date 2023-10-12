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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударила по детской больнице в Херсоне – ОВА

Удар по дитячій лікарні в Херсоні 12 жовтня 2023

12 октября российские оккупанты нанесли удар по Херсону.

Попали захватчики по детской больнице.

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

– Из-за ситуации, связанной с безопасностью, корпус не работал. По этой причине врачей и пациентов в здании не было, – отмечают в областной военной администрации.

Напомним, что ночью 12 октября под огонь российских военных попала и Чернобаевка.

Там на собственном подворье погиб 70-летний мужчина.

Очевидцы говорят, что мужчина пытался пойти в укрытие во время обстрела.

К сожалению, травмы, которые получил мужчина, оказались слишком тяжелыми.

Медикам пришлось лишь констатировать смерть.

Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Александр Прокудин

Новости Херсона, Херсон, Чернобаевка
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