РФ ударила по детской больнице в Херсоне – ОВА
12 октября российские оккупанты нанесли удар по Херсону.
Попали захватчики по детской больнице.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
– Из-за ситуации, связанной с безопасностью, корпус не работал. По этой причине врачей и пациентов в здании не было, – отмечают в областной военной администрации.
Напомним, что ночью 12 октября под огонь российских военных попала и Чернобаевка.
Там на собственном подворье погиб 70-летний мужчина.
Очевидцы говорят, что мужчина пытался пойти в укрытие во время обстрела.
К сожалению, травмы, которые получил мужчина, оказались слишком тяжелыми.
Медикам пришлось лишь констатировать смерть.
Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Херсонская ОВА
Фото: Александр Прокудин
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