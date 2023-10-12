РФ вгатила по дитячій лікарні в Херсоні – ОВА
12 жовтня російські окупанти завдали удару по Херсону.
Поцілили загарбники по дитячій лікарні.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
– Через безпекову ситуацію корпус не працював. Тож лікарів і пацієнтів у будівлі не було, – зазначають в обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, що вночі 12 жовтня під вогонь російських військових потрапила й Чорнобаївка.
Там на власному подвір’ї загинув 70-річний чоловік.
Очевидці кажуть, що чоловік намагався піти в укриття під час обстрілу.
На жаль, травми, яких дістав чоловік, виявилися занадто важкими.
Медикам довелось лише констатували смерть.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Херсонська ОВА
Фото: Олександр Прокудін
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко