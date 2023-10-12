РФ вгатила по дитячій лікарні в Херсоні – ОВА

12 жовтня російські окупанти завдали удару по Херсону.

Поцілили загарбники по дитячій лікарні.

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За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

– Через безпекову ситуацію корпус не працював. Тож лікарів і пацієнтів у будівлі не було, – зазначають в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, що вночі 12 жовтня під вогонь російських військових потрапила й Чорнобаївка.

Там на власному подвір’ї загинув 70-річний чоловік.

Очевидці кажуть, що чоловік намагався піти в укриття під час обстрілу.

На жаль, травми, яких дістав чоловік, виявилися занадто важкими.

Медикам довелось лише констатували смерть.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Олександр Прокудін

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