РФ нанесла удары по Бериславу, погибла женщина

Оккупационные войска РФ обстреляли жилые дома Берислава Херсонской области. Следствием атаки стало убийство Россией еще одного гражданского человека.

Об этом заявили в Херсонской областной прокуратуре в Telegram.

По данным прокуроров, Россия атаковала Берислав около 16:00 14 октября.

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— Один из снарядов попал вблизи жилого дома. В это время на балконе находилась женщина, которая получила осколочные ранения несовместимые с жизнью. Данные о других пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что проводятся следственные действия и документация последствий вооруженной агрессии России.

Напомним, в течение этой субботы Россия уже атаковала Херсонскую область. Тогда, в ночь на 14 октября, под удары российской артиллерии попал поселок Инженерное и сам Херсон, по которому враг бил из минометов. В обед оккупанты снова нанесли удары по Херсону.

По данным начальника ХОВА Александра Прокудина, только в течение 13 октября Россия осуществила 117 обстрелов по Херсонщине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 598-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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