Херсон и близлежащие населенные пункты под вражеским обстрелом: что известно

С самого утра российские военные с временно оккупированного левого берега несколько раз ударили по пригороду Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В результате попаданий есть разрушения и пожары. О погибших и раненых информация не поступала.

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Ночью противник совершил артиллерийский обстрел Инженерного и минометный обстрел Херсона. В Херсоне за прошедшие сутки два человека получили ранения различной степени тяжести. Всем раненым оказана медицинская помощь.

Заметим, что оккупанты не дают покоя жителям Херсона вообще — обстреливают город ежедневно. Так, вчера вечером российские военные атаковали Корабельный район.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 598-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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