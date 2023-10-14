Херсон и близлежащие населенные пункты под вражеским обстрелом: что известно
С самого утра российские военные с временно оккупированного левого берега несколько раз ударили по пригороду Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
В результате попаданий есть разрушения и пожары. О погибших и раненых информация не поступала.
Ночью противник совершил артиллерийский обстрел Инженерного и минометный обстрел Херсона. В Херсоне за прошедшие сутки два человека получили ранения различной степени тяжести. Всем раненым оказана медицинская помощь.
Заметим, что оккупанты не дают покоя жителям Херсона вообще — обстреливают город ежедневно. Так, вчера вечером российские военные атаковали Корабельный район.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 598-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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