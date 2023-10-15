РФ завдала ударів по Бериславу, загинула жінка
Окупаційні війська РФ обстріляли житлові будинки Берислава Херсонської області. Наслідком атаки стало вбивство Росією ще однієї цивільної людини.
Про це заявили в Херсонській обласній прокуратурі в Telegram.
За даними прокурорів, Росія атакувала Берислав близько 16:00 14 жовтня.
– Один із снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні із життям. Дані щодо інших потерпілих уточнюються, – йдеться у повідомленні.
В прокуратурі додали, що проводяться слідчі дії та документація наслідків збройної агресії Росії.
Нагадаємо, протягом цієї суботи Росія вже атакувала Херсонщину. Тоді, в ніч проти 14 жовтня, під удари російської артилерії потрапило селище Інженерне та сам Херсон, по якому ворог бив з мінометів. В обід окупанти знову завдали ударів по Херсону.
За даними начальника ХОВА Олександра Прокудіна, лише протягом 13 жовтня Росія здійснила 117 обстрілів по Херсонщині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 598-й день.
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