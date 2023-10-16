Возле берегов Румынии на мине подорвался нефтяной танкер
В Черном море возле берегов Румынии на мине подорвался нефтяной танкер под флагом Либерии.
По данным издания Sky News, происшествие случилось 15 октября. Во время этого танкер Ali Najafov получил только небольшие повреждения, а экипаж остался целым.
Как рассказал глава консалтинговой фирмы Bosphorus Observer Йорук Исик, танкер двигался возле Сулинского канала вблизи Румынии.
Это уже второе судно в этом месяце, которое подорвалось на морской мине, обратили внимание иностранные журналисты.
В начале октября появилась информация, что турецкое грузовое судно подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии. Однако ВМС Украины опровергли эту информацию. По данным ведомства, это не соответствует действительности.
Загрузка
Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.Владислав Круглов