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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер

Морська міна
Фото: Depositphotos

У Чорному морі біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер під прапором Ліберії.

За даними видання Sky News, подія трапилася 15 жовтня. Під час цього танкер Ali Najafov дістав лише невеликі ушкодження, а екіпаж залишився цілим.

Як розповів очільник консалтингової фірми Bosphorus Observer Йорук Ісік, танкер рухався біля Сулінського каналу поблизу Румунії.

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Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на морській міні, звернули увагу іноземні журналісти.

На початку жовтня з’явилася інформація, що турецьке вантажне судно підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії. Однак ВМС України заперечили цю інформацію. За даними відомства, це не відповідає дійсності.

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Джерело: Sky News
Ліберія, міни, Румунія, судно, Чорне море
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