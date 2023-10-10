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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Черное море должно оставаться открытым, а не контролироваться отдельными странами – Йоханнис

Клаус Йоганніс, президент Румунії
Фото: Офис президента

Черное море должно быть открыто для всех государств, а не контролироваться какой-то одной стороной, как это пытается делать страна-агрессор РФ.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он напомнил, что Румыния является черноморским государством и членом НАТО. Она усиливает восточный фланг военного блока, а потому имеет “наибольшие гарантии безопасности за всю свою историю”.

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В то же время, по словам Йоханниса, “восточный фланг НАТО нуждается в усилении и дальше”. А для этого нужно “уделять должное внимание Черному морю“.

Йоханнис уточнил, что сотрудничество в Черноморском регионе обсуждалось как в рамках НАТО, так и сегодня на встрече с Владимиром Зеленским.

– Мы считаем важным, чтобы Черное море осталось открытым морем, не контролировалось теми или иными государствами. Было открыто всем, кто имеет выход к Черному морю, чтобы использовать его, как указано в международных договорах, — подчеркнул президент Румынии.

Он добавил, что РФ развязала незаконную и несправедливую войну в Черноморском регионе. Поэтому Румыния заинтересована в совместном усилении безопасности.

Блокада РФ в Черном море

После 17 июля Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, которая функционировала почти год (с 22 июля 2022 года).

Таким образом страна-агрессор решила полностью заблокировать работу зернового коридора, через который происходил экспорт агропродукции из Украины.

В ответ Киев открыл новые временные морские маршруты для гражданских судов. Ими в украинские порты на Черном море направляются суда для загрузки зерном.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Клаус Йоганніс, НАТО, Російська агресія, Румунія, Черное море
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