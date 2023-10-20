Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН

В Украине задокументировали доказательства, что Россия совершила масштабные военные преступления в виде пыток, изнасилования и другого сексуального насилия, а также депортировала детей на территорию РФ.

Об этом говорится в докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, представленном Генеральной Ассамблее ООН. Там отметили, что эти нарушения прав человека тяжело сказались на гражданском населении.

Атаки российских войск привели к гибели и ранению людей, а также к разрушению и повреждению гражданских объектов.

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Например, в апреле 2023 года в результате обстрела многоэтажки в Умани Черкасской области погибли 24 гражданских лица, а часть дома стала непригодной для проживания.

Российские власти применяют пытки систематически в различных местах содержания Херсонской и Запорожской областей. В докладе говорится об определенной систематичности. Преимущественно оккупанты пытают мужчин, подозреваемых в поддержке ВСУ.

Свидетели сообщали о ситуациях, когда пытки применялись с такой жестокостью, что люди умирали на месте.

В одном из мест удерживания в школе села Беляевка Херсонской области задержанные оккупантами люди требовали медицинской помощи, когда один из них сразу же после пыток начал задыхаться. Военные РФ отказались предоставить помощь, поэтому человек умер в течение часа.

Недавние расследования Комиссии в Херсонской и Запорожской областях свидетельствуют о том, что изнасилование часто сопровождалось дополнительными актами насилия. Среди них — жестокое избиение, удушение, нанесение порезов, выстрелы рядом с головой жертвы, умышленное убийство.

В докладе описан случай, когда на 75-летнюю женщину напал российский солдат. Во время допроса он ее бил по лицу, груди и ребрам, а также душил. Он приказал ей раздеться, а когда она отказалась, то сорвал с нее одежду, порезал живот и несколько раз ее изнасиловал.

Кроме последствий перенесенных изнасилований, у жертвы было сломано несколько ребер и зубов. Комиссия установила, что эту женщину он дополнительно пытал после изнасилования.

— Это не страшно, все так делают, — процитировала одна из мам российского солдата, который при ней изнасиловал ее беременную дочь.

Описанный в этом докладе травматический опыт имеет долговременные последствия для физического и психического здоровья жертв, отмечают в Комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

Комиссия провела расследование дальнейших сообщений о перемещении российскими властями детей без сопровождения взрослых в РФ или другие оккупированные территории Украины. Задокументировано перемещение 31 ребенка в мае 2022 года.

Согласно документу, это перемещение было незаконной депортацией и стало военным преступлением РФ. Комиссия обеспокоена информацией о действиях Москвы, направленных на создание условий, при которых украинские дети будут оставаться в РФ длительное время.

Фото: Херсонская областная прокуратура

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