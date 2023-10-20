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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Житомирській області хрещений кілька років ґвалтував двох сестричок

У Житомирській області хрещений кілька років ґвалтував двох сестричок
Фото: Depositphotos

У Житомирській області засудили до 15 років тюремного ув’язнення горе-хрещеного за зґвалтування і розбещення своїх двох малолітніх похресниць. На час злочину жителю Коростишева було 47 років.

За даними Житомирської обласної прокуратури, чоловік протягом декількох років ґвалтував та розбещував двох маленьких сестричок. Він вчиняв сексуальну наругу над дітьми, коли приїжджав у сусідній район, де проживала родина.

Інколи громадянин забирав похресниць до себе додому “погостювати”. У прокуратурі стверджують, що хрещений використовував безпорадний стан неповнолітніх. Він залякував дітей і “задобрював” подарунками.

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Зокрема, чоловік купував своїм похресницям мобільні телефони, планшет, одяг, взуття, а також давав гроші, щоб вони нікому та нічого не розповіли. У суді свою провину засуджений не визнав.

Його винуватість у скоєнні особливо тяжких злочинів доведена повністю завдяки зібраним доказам, численним показам свідків і потерпілих, висновкам експертиз, зокрема, судово-психіатричних.

Чоловіка визнано винним у зґвалтуванні та розбещенні малолітніх, вчинених повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України).

Його засуджено до тюремного ув’язнення на 15 років. З дня затримання горе-хрещеного взято під варту, де він перебуватиме до набуття чинності вироку.

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Джерело: Житомирська обласна прокуратура

Житомирська область, Зґвалтування, Прокуратура
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