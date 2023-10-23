Наводили авиабомбы и ракеты на Херсон: в городе ликвидировали ячейку ФСБ РФ

В Херсоне удалось нейтрализовать подпольную ячейку ФСБ РФ, участники которой наводили ракеты и управляемые авиабомбы оккупантов на жилые кварталы города.

Многоэтапную спецоперацию провела Служба безопасности Украины.

Кто входил в ячейку ФСБ

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Во вражескую группу входили три человека. Все они задержаны.

Организовал и руководил антиукраинским подпольем бывший предприниматель.

Во время оккупации Херсона он перешел на сторону РФ и устроился “мастером” на так называемую “Херсонскую железную дорогу РФ”. Злоумышленник производил технологические работы, помогая перемещению эшелонов с российской военной техникой.

В тот период его завербовала ФСБ. После деоккупации города российский агент поначалу “залег на дно”. Впоследствии он дистанционно вышел на связь с российским “куратором”, который находится на временно оккупированном левобережье Херсонской области, и получил задание.

Злоумышленник создал группу информаторов и привлек к ней двух жителей Херсона с пророссийскими взглядами.

К примеру, один из них во время оккупации города принимал участие в съемках постановочных сюжетов для пропагандистского ресурса РИА Новости.

Чем занималась ячейка ФСБ

Злоумышленники корректировали артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по Херсону. Они определяли координаты компактной застройки и проживания людей в городе.

В конце сентября 2023 года именно по их координатам войска РФ разрушили два частных дома и еще пять повредили. Тогда получили ранения около 10 мирных жителей.

Кроме того, агенты РФ собирали данные о пунктах базирования и маршрутах перемещения украинских войск в Херсоне и окрестностях областного центра.

Информацию они передавали через анонимные мессенджеры.

– Развединформация требовалась захватчикам для осуществления массированных ударов по освобожденному городу с использованием ракет, управляемых авиабомб, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, — уточнили в СБУ.

Дома у злоумышленников провели обыски, во время которых были обнаружены бинокли, мобильные телефоны и компьютеры, прокремлевская символика и российские рубли, которые они получали за сотрудничество с агрессором.

Что грозит агентам ФСБ

Руководителю подполья ФСБ РФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Два его сообщника получили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Им грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Все российские агенты находятся под стражей, расследование продолжается.

Источник : СБУ

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