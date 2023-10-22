За сутки оккупанты выпустили по Херсонщине рекордное количество авиабомб — ОК Юг

За прошедшие сутки российские военные выпустили по Херсонской области рекордное количество авиационных бомб, из-за чего есть раненые.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Ночью работала вражеская тактическая авиация и продолжалась бомбардировка, в частности с использованием управляемых авиабомб.

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По ее словам, с семи до семи утра зафиксировано рекордное количество авиабомб — 36, подчеркнула Гуменюк.

По Херсонской области враг выпустил по 2-4 авиабомбы по одному населенному пункту.

— Для села, вы понимаете, это очень большая мощность, разрушение нескольких домов одновременно, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки, — рассказала пресс-секретарь ОК Юг.

Как утром сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, за сутки противник совершил 103 обстрела, выпустив 513 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, танков, авиации. Применял и ударные дроны. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию учебного заведения, административные здания и заведение общественного питания в Бериславском районе.

Известно об одном раненом человеке.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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