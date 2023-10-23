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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Наводили авіабомби і ракети на Херсон: у місті ліквідували осередок ФСБ РФ

У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
Фото: СБУ

У Херсоні вдалося нейтралізувати підпільний осередок ФСБ РФ, учасники якого наводили ракети та керовані авіабомби окупантів на житлові квартали міста.

Багатоетапну спецоперацію провела Служба безпеки України.

Хто входив до осередку ФСБ

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До ворожої групи входили троє осіб. Усі вони затримані.

Організував та керував антиукраїнським підпіллям колишній підприємець.

Під час окупації Херсону він перейшов на бік РФ і влаштувався “майстром” до так званої “Херсонської залізниці РФ”. Зловмисник проводив технологічні роботи, допомагаючи переміщенню ешелонів з російською військовою технікою.

У той період його завербувала ФСБ. Після деокупації міста російський агент спочатку “заліг на дно”. Згодом він дистанційно вийшов на зв’язок із російським “куратором”, який перебуває на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, і отримав завдання.

Зловмисник створив групу інформаторів, залучивши до неї двох мешканців Херсону з проросійськими поглядами.

Наприклад, один із них під час окупації міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів для пропагандистського ресурсу РИА Новости.

Чим займався осередок ФСБ

Зловмисники коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по Херсону. Вони визначали координати компактної забудови та проживання людей у місті.

Наприкінці вересня 2023 року саме за їхніми координатами війська РФ зруйнували два приватних будинки і ще п’ять пошкодили. Тоді зазнали поранень близько 10 мирних жителів.

Крім того, агенти РФ збирали дані про пункти базування та маршрути переміщення українських військ у Херсоні та околицях обласного центру.

Інформацію вони передавали через анонімні месенджери.

– Розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення масованих ударів по звільненому місту з використанням ракет, керованих авіабомб, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, – уточнили в СБУ.

Вдома у зловмисників провели обшуки, під час яких виявили біноклі, мобільні телефони та комп’ютери, прокремлівську символіку і російські рублі, які вони отримували за співпрацю з агресором.

У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
Фото: СБУ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
Фото: СБУ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
Фото: СБУ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
Фото: СБУ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
Фото: СБУ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ

Що загрожує агентам ФСБ

Керівнику підпілля ФСБ РФ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Два його спільники отримали підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Усі російські агенти перебувають під вартою, розслідування триває.

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Наводили авіабомби і ракети на Херсон: у місті ліквідували осередок ФСБ РФ

Джерело: СБУ
Бомба, Війна в Україні, Ракетні удари Росії, СБУ, ФСБ, Херсон
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