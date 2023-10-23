Взрывы в Кировоградской области – что известно
В Кировоградской области около трех ночи 23 октября были слышны звуки взрывов. Ранее в области была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в Кировоградскую область. Впоследствии сообщили о работе ПВО.
Последняя атака на Кировоградскую область была 5 октября – БпЛА попали в объект инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 606-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.Елена Ровенчук