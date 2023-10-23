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Лилия Стрилец, главный редактор

Взрывы в Кировоградской области – что известно

Збивають дрони

В Кировоградской области около трех ночи 23 октября были слышны звуки взрывов. Ранее в области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в Кировоградскую область. Впоследствии сообщили о работе ПВО.

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Последняя атака на Кировоградскую область была 5 октября – БпЛА попали в объект инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 606-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Кировоградская область
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