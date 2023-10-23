Ворожа атака на Хмельниччину: спрацювали наші сили ППО

Цієї ночі під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чути вибухи — працювали наші сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

— Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО, — заявив він.

Станом на цей час, відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає.

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Командування Повітряних сил о 03:31 повідомило, що на Вінниччині фіксуються ударні дрони, які рухаються у напрямку західних областей.

У Кіровоградській області близько третьої ночі 23 жовтня було чутно звуки вибухів.

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