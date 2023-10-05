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Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака дронов: в Кировоградской области БпЛА попали в объект инфраструктуры

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Ориентировочно в 01:17 5 октября в Кропивницком прогремели взрывы.

Обновлено в 08:16. В Кировоградской области зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, отмечают в Силах обороны Юга Украины.

Пожар после удара спасатели оперативно локализовали.

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Информация о пострадавших не поступала.

Отметим, что взрывы в Кропивницком люди услышали, когда в регионе уже больше часа была объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами ударных беспилотников Shahed-136/131 из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В регион первая группа дронов двинулась в полпервого ночи.

Через час в область полетела еще одна группа БпЛА.

Воздушные силы ВСУ несколько раз призывали жителей областного центра не покидать укрытия.

Миновала опасность с воздуха в 03:00 ночи.

Утром стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили 24 из 29 запущенных россиянами Шахедов.

10 приземлили над Николаевской областью, девять – над Кировоградской, пять – над Одесской.

Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Силы обороны Юга Украины, Воздушные силы ВСУ

Война в Украине, вибух у Кропивницькому, Кировоградская область, Кропивницкий, Російська агресія, РФ
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