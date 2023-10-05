Атака дронов: в Кировоградской области БпЛА попали в объект инфраструктуры
Ориентировочно в 01:17 5 октября в Кропивницком прогремели взрывы.
Обновлено в 08:16. В Кировоградской области зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, отмечают в Силах обороны Юга Украины.
Пожар после удара спасатели оперативно локализовали.
Информация о пострадавших не поступала.
Отметим, что взрывы в Кропивницком люди услышали, когда в регионе уже больше часа была объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами ударных беспилотников Shahed-136/131 из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
В регион первая группа дронов двинулась в полпервого ночи.
Через час в область полетела еще одна группа БпЛА.
Воздушные силы ВСУ несколько раз призывали жителей областного центра не покидать укрытия.
Миновала опасность с воздуха в 03:00 ночи.
Утром стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили 24 из 29 запущенных россиянами Шахедов.
10 приземлили над Николаевской областью, девять – над Кировоградской, пять – над Одесской.
Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Силы обороны Юга Украины, Воздушные силы ВСУ
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