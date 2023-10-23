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Лілія Стрілець, головна редакторка

Вибухи у Кіровоградській області – що відомо

Збивають дрони

У Кіровоградській області близько третьої ночі 23 жовтня було чутно звуки вибухів.  Раніше в області було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили попереджали про рух ударних безпілотників на Кіровоградщину. Згодом повідомили про роботу ППО.

Зараз дивляться

Остання атака на Кіровоградську область була 5 жовтня – БпЛА влучили в об’єкт інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже  606-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Кіровоградська область
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Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
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