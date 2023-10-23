Вибухи у Кіровоградській області – що відомо
У Кіровоградській області близько третьої ночі 23 жовтня було чутно звуки вибухів. Раніше в області було оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили попереджали про рух ударних безпілотників на Кіровоградщину. Згодом повідомили про роботу ППО.
Остання атака на Кіровоградську область була 5 жовтня – БпЛА влучили в об’єкт інфраструктури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 606-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук