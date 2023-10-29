ПВО уничтожила все 5 выпущенных россиянами Шахедов – Генштаб
Ночью 29 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине.
Захватчики атаковали украинские области пятью ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
– Противовоздушная оборона все вражеские дроны уничтожила, – отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
В частности, два беспилотника были обнаружены и ликвидированы в Николаевской области.
Попаданий в зоне ответственности Оперативного командования Юг не допущено, отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Полномасштабная война в Украине длится уже 613-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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