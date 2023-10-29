Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Украина перевела часы – точное киевское время
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
”Путин умер”: что не так с новостью о “смерти” главы Кремля
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

ПВО уничтожила все 5 выпущенных россиянами Шахедов – Генштаб

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 29 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине.

Захватчики атаковали украинские области пятью ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

– Противовоздушная оборона все вражеские дроны уничтожила, – отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В частности, два беспилотника были обнаружены и ликвидированы в Николаевской области.

Сейчас смотрят

Попаданий в зоне ответственности Оперативного командования Юг не допущено, отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Полномасштабная война в Украине длится уже 613-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

атака дронами, безпілотник, Безпілотники, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, дрон, дрон-камікадзе, Дрони, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы
вибух
В Иране испытали новые дроны Sina и Fateh: что о них известно
ПВО уничтожила все 5 выпущенных россиянами Шахедов – Генштаб
Украина и США комбинируют советские системы ПВО с американскими ракетами — NYT
ПВО уничтожила все 5 выпущенных россиянами Шахедов – Генштаб
Заместителя главы Нацполиции Тишлека отстранили от должности: в МВД назвали причину
ПВО уничтожила все 5 выпущенных россиянами Шахедов – Генштаб

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
ПВО уничтожила все 5 выпущенных россиянами Шахедов – Генштаб
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
ПВО уничтожила все 5 выпущенных россиянами Шахедов – Генштаб
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
ПВО уничтожила все 5 выпущенных россиянами Шахедов – Генштаб
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
ПВО уничтожила все 5 выпущенных россиянами Шахедов – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь